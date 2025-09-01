FiyatlarBölümler
DDOG: Datadog Inc - Class A

138.82 USD 2.01 (1.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DDOG fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 135.86 ve Yüksek fiyatı olarak 139.08 aralığında işlem gördü.

Datadog Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DDOG haberleri

Günlük aralık
135.86 139.08
Yıllık aralık
81.63 170.09
Önceki kapanış
136.81
Açılış
136.31
Satış
138.82
Alış
139.12
Düşük
135.86
Yüksek
139.08
Hacim
12.297 K
Günlük değişim
1.47%
Aylık değişim
3.23%
6 aylık değişim
38.57%
Yıllık değişim
18.34%
21 Eylül, Pazar