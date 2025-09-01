Dövizler / DDOG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DDOG: Datadog Inc - Class A
138.82 USD 2.01 (1.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DDOG fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 135.86 ve Yüksek fiyatı olarak 139.08 aralığında işlem gördü.
Datadog Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDOG haberleri
- Datadog: Consumption Is Heating Up Again (NASDAQ:DDOG)
- Datadog (DDOG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Direktör Agarwal Amit, Datadog (DDOG) hisselerini 10,6 milyon dolar değerinde sattı
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- Here's Why Datadog (DDOG) Fell More Than Broader Market
- Stifel, Datadog hissesi için AI stratejisi değişimi ortasında Tut notunu koruyor
- Stifel maintains Hold rating on Datadog stock amid AI strategy shift
- Datadog, eski WhatsApp ürün lideri Ami Vora’yı yönetim kuruluna atadı
- Datadog appoints former WhatsApp product leader Ami Vora to board
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Datadog (DDOG) Just Overtook the 50-Day Moving Average
- Datadog at Goldman Sachs Conference: AI Strategies and Growth Insights
- Here is What to Know Beyond Why Datadog, Inc. (DDOG) is a Trending Stock
- Datadog COO Blitzer sells $2.2 million in stock
- Datadog (DDOG): chief product officer Li Yanbing sells $3.3M in stock
- Le-Quoc, Datadog CTO, sells $7.4 million in DDOG stock
- Datadog CEO Pomel sells $2.05 million in shares
- Datadog (DDOG) chief people officer Galloreese sells $344,923 in stock
- Cathie Wood Predicts That AI Will Create a $13 Trillion Software Opportunity. This Stock Could Be Unstoppable If She's Right.
- Datadog, Inc. (DDOG) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Datadog: Gen AI Labs Developing Observability Solutions Could Affect Revenue Growth
Günlük aralık
135.86 139.08
Yıllık aralık
81.63 170.09
- Önceki kapanış
- 136.81
- Açılış
- 136.31
- Satış
- 138.82
- Alış
- 139.12
- Düşük
- 135.86
- Yüksek
- 139.08
- Hacim
- 12.297 K
- Günlük değişim
- 1.47%
- Aylık değişim
- 3.23%
- 6 aylık değişim
- 38.57%
- Yıllık değişim
- 18.34%
21 Eylül, Pazar