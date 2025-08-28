Valute / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
138.82 USD 2.01 (1.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DDOG ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 135.86 e ad un massimo di 139.08.
Segui le dinamiche di Datadog Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDOG News
- Datadog (DDOG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Agarwal Amit vende azioni Datadog (DDOG) per un valore di 10,6 milioni di dollari
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- Here's Why Datadog (DDOG) Fell More Than Broader Market
- Stifel mantiene il rating Hold su Datadog in seguito al cambio di strategia IA
- Stifel maintains Hold rating on Datadog stock amid AI strategy shift
- Datadog nomina l’ex leader di prodotto di WhatsApp Ami Vora nel consiglio
- Datadog appoints former WhatsApp product leader Ami Vora to board
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Datadog (DDOG) Just Overtook the 50-Day Moving Average
- Datadog at Goldman Sachs Conference: AI Strategies and Growth Insights
- Here is What to Know Beyond Why Datadog, Inc. (DDOG) is a Trending Stock
- Datadog COO Blitzer sells $2.2 million in stock
- Datadog (DDOG): chief product officer Li Yanbing sells $3.3M in stock
- Le-Quoc, Datadog CTO, sells $7.4 million in DDOG stock
- Datadog CEO Pomel sells $2.05 million in shares
- Datadog (DDOG) chief people officer Galloreese sells $344,923 in stock
- Cathie Wood Predicts That AI Will Create a $13 Trillion Software Opportunity. This Stock Could Be Unstoppable If She's Right.
- Datadog, Inc. (DDOG) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Datadog: Gen AI Labs Developing Observability Solutions Could Affect Revenue Growth
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
Intervallo Giornaliero
135.86 139.08
Intervallo Annuale
81.63 170.09
- Chiusura Precedente
- 136.81
- Apertura
- 136.31
- Bid
- 138.82
- Ask
- 139.12
- Minimo
- 135.86
- Massimo
- 139.08
- Volume
- 12.297 K
- Variazione giornaliera
- 1.47%
- Variazione Mensile
- 3.23%
- Variazione Semestrale
- 38.57%
- Variazione Annuale
- 18.34%
20 settembre, sabato