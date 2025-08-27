КотировкиРазделы
DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A

134.60 USD 4.05 (2.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DDOG за сегодня изменился на -2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.69, а максимальная — 136.15.

Дневной диапазон
132.69 136.15
Годовой диапазон
81.63 170.09
Предыдущее закрытие
138.65
Open
135.70
Bid
134.60
Ask
134.90
Low
132.69
High
136.15
Объем
13.227 K
Дневное изменение
-2.92%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
34.36%
Годовое изменение
14.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.