Валюты / DDOG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DDOG: Datadog Inc - Class A
134.60 USD 4.05 (2.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DDOG за сегодня изменился на -2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.69, а максимальная — 136.15.
Следите за динамикой Datadog Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DDOG
- Агарвал Амит продает акции Datadog (DDOG) на сумму $10,6 млн
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- Here's Why Datadog (DDOG) Fell More Than Broader Market
- Stifel сохраняет рейтинг "Держать" для акций Datadog на фоне смены AI-стратегии
- Stifel maintains Hold rating on Datadog stock amid AI strategy shift
- Datadog назначает бывшего руководителя продукта WhatsApp Ами Вора в совет директоров
- Datadog appoints former WhatsApp product leader Ami Vora to board
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Datadog (DDOG) Just Overtook the 50-Day Moving Average
- Datadog at Goldman Sachs Conference: AI Strategies and Growth Insights
- Here is What to Know Beyond Why Datadog, Inc. (DDOG) is a Trending Stock
- Datadog COO Blitzer sells $2.2 million in stock
- Datadog (DDOG): chief product officer Li Yanbing sells $3.3M in stock
- Le-Quoc, Datadog CTO, sells $7.4 million in DDOG stock
- Datadog CEO Pomel sells $2.05 million in shares
- Datadog (DDOG) chief people officer Galloreese sells $344,923 in stock
- Cathie Wood Predicts That AI Will Create a $13 Trillion Software Opportunity. This Stock Could Be Unstoppable If She's Right.
- Datadog, Inc. (DDOG) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Datadog: Gen AI Labs Developing Observability Solutions Could Affect Revenue Growth
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Snowflake shares surge as AI boom fuels demand for data platforms
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
Дневной диапазон
132.69 136.15
Годовой диапазон
81.63 170.09
- Предыдущее закрытие
- 138.65
- Open
- 135.70
- Bid
- 134.60
- Ask
- 134.90
- Low
- 132.69
- High
- 136.15
- Объем
- 13.227 K
- Дневное изменение
- -2.92%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 34.36%
- Годовое изменение
- 14.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.