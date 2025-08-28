통화 / DDOG
DDOG: Datadog Inc - Class A
138.82 USD 2.01 (1.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DDOG 환율이 오늘 1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 135.86이고 고가는 139.08이었습니다.
Datadog Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DDOG News
- Datadog (DDOG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 아가왈 아미트, 데이터독(DDOG) 주식 1,060만 달러 상당 매도
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- Here's Why Datadog (DDOG) Fell More Than Broader Market
- 데이터독, AI 전략 변화 속 Stifel ’보유’ 등급 유지
- Stifel maintains Hold rating on Datadog stock amid AI strategy shift
- 데이터독, 아미 보라 前 WhatsApp 제품 리더 이사회 임명
- Datadog appoints former WhatsApp product leader Ami Vora to board
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Datadog (DDOG) Just Overtook the 50-Day Moving Average
- Datadog at Goldman Sachs Conference: AI Strategies and Growth Insights
- Here is What to Know Beyond Why Datadog, Inc. (DDOG) is a Trending Stock
- Datadog COO Blitzer sells $2.2 million in stock
- Datadog (DDOG): chief product officer Li Yanbing sells $3.3M in stock
- Le-Quoc, Datadog CTO, sells $7.4 million in DDOG stock
- Datadog CEO Pomel sells $2.05 million in shares
- Datadog (DDOG) chief people officer Galloreese sells $344,923 in stock
- Cathie Wood Predicts That AI Will Create a $13 Trillion Software Opportunity. This Stock Could Be Unstoppable If She's Right.
- Datadog, Inc. (DDOG) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- Datadog: Gen AI Labs Developing Observability Solutions Could Affect Revenue Growth
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
일일 변동 비율
135.86 139.08
년간 변동
81.63 170.09
- 이전 종가
- 136.81
- 시가
- 136.31
- Bid
- 138.82
- Ask
- 139.12
- 저가
- 135.86
- 고가
- 139.08
- 볼륨
- 12.297 K
- 일일 변동
- 1.47%
- 월 변동
- 3.23%
- 6개월 변동
- 38.57%
- 년간 변동율
- 18.34%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K