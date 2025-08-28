CotationsSections
DDOG: Datadog Inc - Class A

138.82 USD 2.01 (1.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DDOG a changé de 1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 135.86 et à un maximum de 139.08.

Suivez la dynamique Datadog Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
135.86 139.08
Range Annuel
81.63 170.09
Clôture Précédente
136.81
Ouverture
136.31
Bid
138.82
Ask
139.12
Plus Bas
135.86
Plus Haut
139.08
Volume
12.297 K
Changement quotidien
1.47%
Changement Mensuel
3.23%
Changement à 6 Mois
38.57%
Changement Annuel
18.34%
