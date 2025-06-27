Moedas / CLH
CLH: Clean Harbors Inc
237.31 USD 0.66 (0.28%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLH para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 237.31 e o mais alto foi 237.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Clean Harbors Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
237.31 237.70
Faixa anual
178.29 265.72
- Fechamento anterior
- 236.65
- Open
- 237.70
- Bid
- 237.31
- Ask
- 237.61
- Low
- 237.31
- High
- 237.70
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- -1.50%
- Mudança de 6 meses
- 20.65%
- Mudança anual
- -1.91%
