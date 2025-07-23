Dövizler / CLH
CLH: Clean Harbors Inc
234.64 USD 2.58 (1.09%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLH fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 232.47 ve Yüksek fiyatı olarak 237.06 aralığında işlem gördü.
Clean Harbors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CLH haberleri
- Barclays, Clean Harbors hissesi için Eşit Ağırlık derecelendirmesiyle takibe başladı
- Barclays initiates Clean Harbors stock coverage with Equalweight rating
- FactSet Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Truist Securities, Clean Harbors hissesi için Al notunu yineledi
- Clean Harbors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Why Is Clean Harbors (CLH) Up 3.3% Since Last Earnings Report?
- QFIN Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- CLH Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Clean Harbors (CLH) co-CEO battles buys $467k in shares
- Robertson Andrea sells Clean Harbors (CLH) stock worth $195,323
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Clean Harbors stock price target raised to $268 from $264 at BMO Capital
- Clean Harbors, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLH)
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Harbors Q2 2025 slides: Environmental Services growth offsets Safety-Kleen decline
- Compared to Estimates, Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Clean Harbors earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- H20 (HTO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Günlük aralık
232.47 237.06
Yıllık aralık
178.29 265.72
- Önceki kapanış
- 237.22
- Açılış
- 237.06
- Satış
- 234.64
- Alış
- 234.94
- Düşük
- 232.47
- Yüksek
- 237.06
- Hacim
- 630
- Günlük değişim
- -1.09%
- Aylık değişim
- -2.61%
- 6 aylık değişim
- 19.29%
- Yıllık değişim
- -3.01%
21 Eylül, Pazar