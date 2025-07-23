FiyatlarBölümler
Dövizler / CLH
CLH: Clean Harbors Inc

234.64 USD 2.58 (1.09%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLH fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 232.47 ve Yüksek fiyatı olarak 237.06 aralığında işlem gördü.

Clean Harbors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CLH haberleri

Günlük aralık
232.47 237.06
Yıllık aralık
178.29 265.72
Önceki kapanış
237.22
Açılış
237.06
Satış
234.64
Alış
234.94
Düşük
232.47
Yüksek
237.06
Hacim
630
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-2.61%
6 aylık değişim
19.29%
Yıllık değişim
-3.01%
21 Eylül, Pazar