Valute / CLH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLH: Clean Harbors Inc
234.64 USD 2.58 (1.09%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLH ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 232.47 e ad un massimo di 237.06.
Segui le dinamiche di Clean Harbors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLH News
- Barclays avvia copertura del titolo Clean Harbors con rating Equalweight
- Barclays initiates Clean Harbors stock coverage with Equalweight rating
- FactSet Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Truist Securities riconferma il rating Buy per le azioni di Clean Harbors
- Clean Harbors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Why Is Clean Harbors (CLH) Up 3.3% Since Last Earnings Report?
- QFIN Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- CLH Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Clean Harbors (CLH) co-CEO battles buys $467k in shares
- Robertson Andrea sells Clean Harbors (CLH) stock worth $195,323
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Clean Harbors stock price target raised to $268 from $264 at BMO Capital
- Clean Harbors, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLH)
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Harbors Q2 2025 slides: Environmental Services growth offsets Safety-Kleen decline
- Compared to Estimates, Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Clean Harbors earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- H20 (HTO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Intervallo Giornaliero
232.47 237.06
Intervallo Annuale
178.29 265.72
- Chiusura Precedente
- 237.22
- Apertura
- 237.06
- Bid
- 234.64
- Ask
- 234.94
- Minimo
- 232.47
- Massimo
- 237.06
- Volume
- 630
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- -2.61%
- Variazione Semestrale
- 19.29%
- Variazione Annuale
- -3.01%
20 settembre, sabato