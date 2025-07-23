QuotazioniSezioni
CLH: Clean Harbors Inc

234.64 USD 2.58 (1.09%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLH ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 232.47 e ad un massimo di 237.06.

Segui le dinamiche di Clean Harbors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
232.47 237.06
Intervallo Annuale
178.29 265.72
Chiusura Precedente
237.22
Apertura
237.06
Bid
234.64
Ask
234.94
Minimo
232.47
Massimo
237.06
Volume
630
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-2.61%
Variazione Semestrale
19.29%
Variazione Annuale
-3.01%
20 settembre, sabato