Währungen / CLH
CLH: Clean Harbors Inc
237.22 USD 0.57 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLH hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 234.83 bis zu einem Hoch von 238.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clean Harbors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLH News
Tagesspanne
234.83 238.66
Jahresspanne
178.29 265.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 236.65
- Eröffnung
- 237.70
- Bid
- 237.22
- Ask
- 237.52
- Tief
- 234.83
- Hoch
- 238.66
- Volumen
- 628
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- -1.54%
- 6-Monatsänderung
- 20.60%
- Jahresänderung
- -1.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K