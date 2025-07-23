KurseKategorien
CLH: Clean Harbors Inc

237.22 USD 0.57 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLH hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 234.83 bis zu einem Hoch von 238.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clean Harbors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
234.83 238.66
Jahresspanne
178.29 265.72
Vorheriger Schlusskurs
236.65
Eröffnung
237.70
Bid
237.22
Ask
237.52
Tief
234.83
Hoch
238.66
Volumen
628
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-1.54%
6-Monatsänderung
20.60%
Jahresänderung
-1.95%
