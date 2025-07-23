CotationsSections
CLH: Clean Harbors Inc

234.64 USD 2.58 (1.09%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CLH a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 232.47 et à un maximum de 237.06.

Suivez la dynamique Clean Harbors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
232.47 237.06
Range Annuel
178.29 265.72
Clôture Précédente
237.22
Ouverture
237.06
Bid
234.64
Ask
234.94
Plus Bas
232.47
Plus Haut
237.06
Volume
630
Changement quotidien
-1.09%
Changement Mensuel
-2.61%
Changement à 6 Mois
19.29%
Changement Annuel
-3.01%
