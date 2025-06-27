Divisas / CLH
CLH: Clean Harbors Inc
236.65 USD 1.17 (0.50%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLH de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 233.33, mientras que el máximo ha alcanzado 239.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clean Harbors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
233.33 239.06
Rango anual
178.29 265.72
- Cierres anteriores
- 235.48
- Open
- 235.98
- Bid
- 236.65
- Ask
- 236.95
- Low
- 233.33
- High
- 239.06
- Volumen
- 757
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- -1.78%
- Cambio a 6 meses
- 20.31%
- Cambio anual
- -2.18%
