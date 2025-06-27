CotizacionesSecciones
Divisas / CLH
Volver a Acciones

CLH: Clean Harbors Inc

236.65 USD 1.17 (0.50%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CLH de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 233.33, mientras que el máximo ha alcanzado 239.06.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Clean Harbors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLH News

Rango diario
233.33 239.06
Rango anual
178.29 265.72
Cierres anteriores
235.48
Open
235.98
Bid
236.65
Ask
236.95
Low
233.33
High
239.06
Volumen
757
Cambio diario
0.50%
Cambio mensual
-1.78%
Cambio a 6 meses
20.31%
Cambio anual
-2.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B