Валюты / CLH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLH: Clean Harbors Inc
235.48 USD 0.45 (0.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLH за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 231.82, а максимальная — 235.48.
Следите за динамикой Clean Harbors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLH
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Truist Securities подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Clean Harbors
- Clean Harbors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Why Is Clean Harbors (CLH) Up 3.3% Since Last Earnings Report?
- QFIN Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- CLH Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Clean Harbors (CLH) co-CEO battles buys $467k in shares
- Robertson Andrea sells Clean Harbors (CLH) stock worth $195,323
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Clean Harbors stock price target raised to $268 from $264 at BMO Capital
- Clean Harbors, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLH)
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Harbors Q2 2025 slides: Environmental Services growth offsets Safety-Kleen decline
- Compared to Estimates, Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Clean Harbors earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- H20 (HTO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Growth funds favor Makemytrip and SK Hynix: BofA
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
Дневной диапазон
231.82 235.48
Годовой диапазон
178.29 265.72
- Предыдущее закрытие
- 235.03
- Open
- 235.20
- Bid
- 235.48
- Ask
- 235.78
- Low
- 231.82
- High
- 235.48
- Объем
- 738
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -2.26%
- 6-месячное изменение
- 19.72%
- Годовое изменение
- -2.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.