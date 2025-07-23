通貨 / CLH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CLH: Clean Harbors Inc
236.65 USD 1.17 (0.50%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLHの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり233.33の安値と239.06の高値で取引されました。
Clean Harbors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLH News
- バークレイズ、クリーン・ハーバーズ株をイコールウェイト評価で新規カバレッジ開始
- Barclays initiates Clean Harbors stock coverage with Equalweight rating
- FactSet Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- トルイスト・セキュリティーズ、クリーン・ハーバーズの株式評価を「買い」で再確認
- Clean Harbors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Why Is Clean Harbors (CLH) Up 3.3% Since Last Earnings Report?
- QFIN Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- CLH Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Clean Harbors (CLH) co-CEO battles buys $467k in shares
- Robertson Andrea sells Clean Harbors (CLH) stock worth $195,323
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Clean Harbors stock price target raised to $268 from $264 at BMO Capital
- Clean Harbors, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLH)
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Harbors Q2 2025 slides: Environmental Services growth offsets Safety-Kleen decline
- Compared to Estimates, Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Clean Harbors earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- H20 (HTO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
1日のレンジ
233.33 239.06
1年のレンジ
178.29 265.72
- 以前の終値
- 235.48
- 始値
- 235.98
- 買値
- 236.65
- 買値
- 236.95
- 安値
- 233.33
- 高値
- 239.06
- 出来高
- 757
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- -1.78%
- 6ヶ月の変化
- 20.31%
- 1年の変化
- -2.18%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B