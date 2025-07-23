통화 / CLH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CLH: Clean Harbors Inc
234.64 USD 2.58 (1.09%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLH 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 232.47이고 고가는 237.06이었습니다.
Clean Harbors Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLH News
- 바클레이즈, Clean Harbors에 ’동일 비중’ 투자의견 제시
- Barclays initiates Clean Harbors stock coverage with Equalweight rating
- FactSet Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- 클린 하버즈(Clean Harbors), Truist Securities ’매수’ 등급 재확인
- Clean Harbors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Why Is Clean Harbors (CLH) Up 3.3% Since Last Earnings Report?
- QFIN Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- CLH Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Clean Harbors (CLH) co-CEO battles buys $467k in shares
- Robertson Andrea sells Clean Harbors (CLH) stock worth $195,323
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Clean Harbors stock price target raised to $268 from $264 at BMO Capital
- Clean Harbors, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLH)
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Harbors Q2 2025 slides: Environmental Services growth offsets Safety-Kleen decline
- Compared to Estimates, Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Clean Harbors earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- H20 (HTO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
일일 변동 비율
232.47 237.06
년간 변동
178.29 265.72
- 이전 종가
- 237.22
- 시가
- 237.06
- Bid
- 234.64
- Ask
- 234.94
- 저가
- 232.47
- 고가
- 237.06
- 볼륨
- 630
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- -2.61%
- 6개월 변동
- 19.29%
- 년간 변동율
- -3.01%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K