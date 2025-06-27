货币 / CLH
CLH: Clean Harbors Inc
235.48 USD 0.45 (0.19%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLH汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点231.82和高点235.48进行交易。
关注Clean Harbors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLH新闻
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Truist Securities重申Clean Harbors股票评级为买入
- Clean Harbors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- Why Is Clean Harbors (CLH) Up 3.3% Since Last Earnings Report?
- CLH Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Clean Harbors (CLH) co-CEO battles buys $467k in shares
- Robertson Andrea sells Clean Harbors (CLH) stock worth $195,323
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Clean Harbors stock price target raised to $268 from $264 at BMO Capital
- Clean Harbors, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLH)
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Harbors Q2 2025 slides: Environmental Services growth offsets Safety-Kleen decline
- Compared to Estimates, Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Clean Harbors (CLH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Clean Harbors earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
日范围
231.82 235.48
年范围
178.29 265.72
- 前一天收盘价
- 235.03
- 开盘价
- 235.20
- 卖价
- 235.48
- 买价
- 235.78
- 最低价
- 231.82
- 最高价
- 235.48
- 交易量
- 738
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- -2.26%
- 6个月变化
- 19.72%
- 年变化
- -2.67%
