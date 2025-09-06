Moedas / CCJ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CCJ: Cameco Corporation
81.83 USD 1.58 (1.97%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCJ para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.31 e o mais alto foi 82.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Cameco Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCJ Notícias
- Bernstein reiterates Outperform rating on Cameco stock at $74 price target
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Ações da Cameco sobem após Goldman iniciar cobertura com recomendação de compra
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Cameco Corp And Uranium Energy Corp Stocks Trend On Trump Administration's Strategic Uranium Reserve Expansion Plans - Uranium Energy (AMEX:UEC), Cameco (NYSE:CCJ)
- Why Cameco Stock Rocketed Nearly 11% Higher Today
- Ações de urânio disparam após planos dos EUA para aumentar reserva estratégica
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Cameco Stock Gets Boost From Analyst View; Earnings Growth Accelerates To Triple Digits
- Cameco (CCJ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Cameco stock initiated with Outperform rating by CLSA on nuclear growth
- Nuclear Power Is Back! 3 Simple Ways to Invest in the Nuclear Renaissance.
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
Faixa diária
80.31 82.34
Faixa anual
35.00 86.37
- Fechamento anterior
- 80.25
- Open
- 81.26
- Bid
- 81.83
- Ask
- 82.13
- Low
- 80.31
- High
- 82.34
- Volume
- 8.941 K
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- 9.22%
- Mudança de 6 meses
- 95.91%
- Mudança anual
- 70.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh