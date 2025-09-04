货币 / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
80.25 USD 6.10 (7.06%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCJ汇率已更改-7.06%。当日，交易品种以低点79.73和高点86.24进行交易。
关注Cameco Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCJ新闻
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- 高盛给予Cameco股票买入评级，股价上涨
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Cameco Corp And Uranium Energy Corp Stocks Trend On Trump Administration's Strategic Uranium Reserve Expansion Plans - Uranium Energy (AMEX:UEC), Cameco (NYSE:CCJ)
- 智通港股早知道 | 预制菜食品安全标准即将发布 国家外汇管理局允许外商直接投资项下外汇利润境内再投资
- Why Cameco Stock Rocketed Nearly 11% Higher Today
- 铀股飙升，美国计划扩大战略储备
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Cameco Stock Gets Boost From Analyst View; Earnings Growth Accelerates To Triple Digits
- Cameco (CCJ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Cameco stock initiated with Outperform rating by CLSA on nuclear growth
- Nuclear Power Is Back! 3 Simple Ways to Invest in the Nuclear Renaissance.
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Energy Fuels Trades at Premium Value: How to Play the Stock?
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
日范围
79.73 86.24
年范围
35.00 86.37
- 前一天收盘价
- 86.35
- 开盘价
- 85.51
- 卖价
- 80.25
- 买价
- 80.55
- 最低价
- 79.73
- 最高价
- 86.24
- 交易量
- 18.111 K
- 日变化
- -7.06%
- 月变化
- 7.11%
- 6个月变化
- 92.12%
- 年变化
- 66.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值