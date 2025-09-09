QuotazioniSezioni
Valute / CCJ
CCJ: Cameco Corporation

86.24 USD 3.63 (4.39%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCJ ha avuto una variazione del 4.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.46 e ad un massimo di 86.84.

Segui le dinamiche di Cameco Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
82.46 86.84
Intervallo Annuale
35.00 86.84
Chiusura Precedente
82.61
Apertura
83.00
Bid
86.24
Ask
86.54
Minimo
82.46
Massimo
86.84
Volume
17.028 K
Variazione giornaliera
4.39%
Variazione Mensile
15.11%
Variazione Semestrale
106.46%
Variazione Annuale
79.22%
