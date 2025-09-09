Valute / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
86.24 USD 3.63 (4.39%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCJ ha avuto una variazione del 4.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.46 e ad un massimo di 86.84.
Segui le dinamiche di Cameco Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CCJ News
Intervallo Giornaliero
82.46 86.84
Intervallo Annuale
35.00 86.84
- Chiusura Precedente
- 82.61
- Apertura
- 83.00
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Minimo
- 82.46
- Massimo
- 86.84
- Volume
- 17.028 K
- Variazione giornaliera
- 4.39%
- Variazione Mensile
- 15.11%
- Variazione Semestrale
- 106.46%
- Variazione Annuale
- 79.22%
20 settembre, sabato