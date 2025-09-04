Валюты / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
80.25 USD 6.10 (7.06%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCJ за сегодня изменился на -7.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.73, а максимальная — 86.24.
Следите за динамикой Cameco Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
79.73 86.24
Годовой диапазон
35.00 86.37
- Предыдущее закрытие
- 86.35
- Open
- 85.51
- Bid
- 80.25
- Ask
- 80.55
- Low
- 79.73
- High
- 86.24
- Объем
- 18.111 K
- Дневное изменение
- -7.06%
- Месячное изменение
- 7.11%
- 6-месячное изменение
- 92.12%
- Годовое изменение
- 66.77%
