80.25 USD 6.10 (7.06%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCJ за сегодня изменился на -7.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.73, а максимальная — 86.24.

Следите за динамикой Cameco Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
79.73 86.24
Годовой диапазон
35.00 86.37
Предыдущее закрытие
86.35
Open
85.51
Bid
80.25
Ask
80.55
Low
79.73
High
86.24
Объем
18.111 K
Дневное изменение
-7.06%
Месячное изменение
7.11%
6-месячное изменение
92.12%
Годовое изменение
66.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.