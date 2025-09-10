Devises / CCJ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CCJ: Cameco Corporation
86.24 USD 3.63 (4.39%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCJ a changé de 4.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.46 et à un maximum de 86.84.
Suivez la dynamique Cameco Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCJ Nouvelles
- Eldorado Gold, SoundHound AI, 5 Others Join IBD Watchlists
- UEC Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Bernstein met en avant 2 actions asiatiques du secteur nucléaire à surveiller
- Bernstein Highlights 2 Asian Nuclear Power Stocks to Watch
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Get in These Trades/Investments Today
- Bernstein réitère sa note Surperformance pour l’action Cameco avec un objectif de prix de 74$
- Bernstein reiterates Outperform rating on Cameco stock at $74 price target
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Le cours de l’action Snow Lake bondit après des résultats prometteurs de forage d’uranium
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Tendance des actions de Cameco Corp et Uranium Energy Corp suite aux plans d'expansion de la réserve stratégique d'uranium de l'administration Trump | Benzinga France
- L’action Cameco en hausse alors que Goldman initie sa couverture avec une recommandation d’achat
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Cameco Corp And Uranium Energy Corp Stocks Trend On Trump Administration's Strategic Uranium Reserve Expansion Plans - Uranium Energy (AMEX:UEC), Cameco (NYSE:CCJ)
- Why Cameco Stock Rocketed Nearly 11% Higher Today
- Les actions liées à l’uranium s’envolent alors que les États-Unis prévoient d’augmenter leurs réserves stratégiques
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Cameco Stock Gets Boost From Analyst View; Earnings Growth Accelerates To Triple Digits
- Cameco (CCJ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
Range quotidien
82.46 86.84
Range Annuel
35.00 86.84
- Clôture Précédente
- 82.61
- Ouverture
- 83.00
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Plus Bas
- 82.46
- Plus Haut
- 86.84
- Volume
- 17.028 K
- Changement quotidien
- 4.39%
- Changement Mensuel
- 15.11%
- Changement à 6 Mois
- 106.46%
- Changement Annuel
- 79.22%
20 septembre, samedi