CCJ: Cameco Corporation
86.24 USD 3.63 (4.39%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCJ 환율이 오늘 4.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.46이고 고가는 86.84이었습니다.
Cameco Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- UEC Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- 번스타인, 주목할 아시아 원자력 발전 주식 2개 종목 선정
- Bernstein Highlights 2 Asian Nuclear Power Stocks to Watch
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Get in These Trades/Investments Today
- 카메코, Bernstein, $74 목표가에 ’Outperform’ 등급 유지
- Bernstein reiterates Outperform rating on Cameco stock at $74 price target
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- 카메코 및 우라늄 에너지, 트럼프 행정부의 전략적 우라늄 비축 확대 속 주가 급등
- 카메코, 골드만삭스 ’매수’ 등급 개시에 주가 상승
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Cameco Corp And Uranium Energy Corp Stocks Trend On Trump Administration's Strategic Uranium Reserve Expansion Plans - Uranium Energy (AMEX:UEC), Cameco (NYSE:CCJ)
- Why Cameco Stock Rocketed Nearly 11% Higher Today
- 우라늄 주식 급등, 미국 전략 비축량 확대 계획 발표
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Cameco Stock Gets Boost From Analyst View; Earnings Growth Accelerates To Triple Digits
- Cameco (CCJ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
