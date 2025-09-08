通貨 / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
82.61 USD 0.78 (0.95%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCJの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり81.39の安値と83.29の高値で取引されました。
Cameco Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CCJ News
- バーンスタイン、カメコ株に「アウトパフォーム」評価を維持、目標価格74ドル
- Bernstein reiterates Outperform rating on Cameco stock at $74 price target
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- スノーレイク株、有望なウラン掘削結果を受け急騰
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- ゴールドマン・サックスがカメコ株をバイ評価で新規カバレッジ開始、株価上昇
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Cameco Corp And Uranium Energy Corp Stocks Trend On Trump Administration's Strategic Uranium Reserve Expansion Plans - Uranium Energy (AMEX:UEC), Cameco (NYSE:CCJ)
- Why Cameco Stock Rocketed Nearly 11% Higher Today
- 米国が戦略的備蓄を増強する計画でウラン株が急騰
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Cameco Stock Gets Boost From Analyst View; Earnings Growth Accelerates To Triple Digits
- Cameco (CCJ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Cameco stock initiated with Outperform rating by CLSA on nuclear growth
- Nuclear Power Is Back! 3 Simple Ways to Invest in the Nuclear Renaissance.
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
1日のレンジ
81.39 83.29
1年のレンジ
35.00 86.37
- 以前の終値
- 81.83
- 始値
- 82.67
- 買値
- 82.61
- 買値
- 82.91
- 安値
- 81.39
- 高値
- 83.29
- 出来高
- 10.625 K
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- 10.26%
- 6ヶ月の変化
- 97.77%
- 1年の変化
- 71.67%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B