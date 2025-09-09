Divisas / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
81.83 USD 1.58 (1.97%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCJ de hoy ha cambiado un 1.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.31, mientras que el máximo ha alcanzado 82.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cameco Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Acciones de Snow Lake suben tras prometedores resultados de perforación de uranio
- Las acciones de Cameco suben mientras Goldman inicia cobertura con calificación de Compra
- Las acciones de uranio se disparan mientras EE.UU. planea aumentar sus reservas estratégicas
Rango diario
80.31 82.34
Rango anual
35.00 86.37
- Cierres anteriores
- 80.25
- Open
- 81.26
- Bid
- 81.83
- Ask
- 82.13
- Low
- 80.31
- High
- 82.34
- Volumen
- 8.941 K
- Cambio diario
- 1.97%
- Cambio mensual
- 9.22%
- Cambio a 6 meses
- 95.91%
- Cambio anual
- 70.05%
