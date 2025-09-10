FiyatlarBölümler
Dövizler / CCJ
Geri dön - Hisse senetleri

CCJ: Cameco Corporation

86.24 USD 3.63 (4.39%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCJ fiyatı bugün 4.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.46 ve Yüksek fiyatı olarak 86.84 aralığında işlem gördü.

Cameco Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCJ haberleri

Günlük aralık
82.46 86.84
Yıllık aralık
35.00 86.84
Önceki kapanış
82.61
Açılış
83.00
Satış
86.24
Alış
86.54
Düşük
82.46
Yüksek
86.84
Hacim
17.028 K
Günlük değişim
4.39%
Aylık değişim
15.11%
6 aylık değişim
106.46%
Yıllık değişim
79.22%
21 Eylül, Pazar