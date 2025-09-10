Dövizler / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
86.24 USD 3.63 (4.39%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCJ fiyatı bugün 4.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.46 ve Yüksek fiyatı olarak 86.84 aralığında işlem gördü.
Cameco Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CCJ haberleri
- Eldorado Gold, SoundHound AI, 5 Others Join IBD Watchlists
- UEC Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Bernstein, İzlenmesi Gereken 2 Asya Nükleer Enerji Hissesini Vurguladı
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Get in These Trades/Investments Today
- Bernstein, Cameco hissesi için Outperform notunu 74 dolar hedef fiyatla yineledi
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Snow Lake hisseleri umut verici uranyum sondaj sonuçlarının ardından yükseldi
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Goldman Sachs, Cameco hissesini Alım tavsiyesi ile takibe aldı
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Cameco Corp And Uranium Energy Corp Stocks Trend On Trump Administration's Strategic Uranium Reserve Expansion Plans - Uranium Energy (AMEX:UEC), Cameco (NYSE:CCJ)
- Why Cameco Stock Rocketed Nearly 11% Higher Today
- ABD’nin stratejik stok artırma planları uranyum hisselerini yükseltiyor
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Cameco Stock Gets Boost From Analyst View; Earnings Growth Accelerates To Triple Digits
- Cameco (CCJ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
Günlük aralık
82.46 86.84
Yıllık aralık
35.00 86.84
- Önceki kapanış
- 82.61
- Açılış
- 83.00
- Satış
- 86.24
- Alış
- 86.54
- Düşük
- 82.46
- Yüksek
- 86.84
- Hacim
- 17.028 K
- Günlük değişim
- 4.39%
- Aylık değişim
- 15.11%
- 6 aylık değişim
- 106.46%
- Yıllık değişim
- 79.22%
21 Eylül, Pazar