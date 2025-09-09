Währungen / CCJ
CCJ: Cameco Corporation
82.61 USD 0.78 (0.95%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCJ hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.39 bis zu einem Hoch von 83.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cameco Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
81.39 83.29
Jahresspanne
35.00 86.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.83
- Eröffnung
- 82.67
- Bid
- 82.61
- Ask
- 82.91
- Tief
- 81.39
- Hoch
- 83.29
- Volumen
- 10.625 K
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- 10.26%
- 6-Monatsänderung
- 97.77%
- Jahresänderung
- 71.67%
