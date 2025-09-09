KurseKategorien
CCJ: Cameco Corporation

82.61 USD 0.78 (0.95%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCJ hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.39 bis zu einem Hoch von 83.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cameco Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCJ News

Tagesspanne
81.39 83.29
Jahresspanne
35.00 86.37
Vorheriger Schlusskurs
81.83
Eröffnung
82.67
Bid
82.61
Ask
82.91
Tief
81.39
Hoch
83.29
Volumen
10.625 K
Tagesänderung
0.95%
Monatsänderung
10.26%
6-Monatsänderung
97.77%
Jahresänderung
71.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K