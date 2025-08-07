Moedas / CARR
CARR: Carrier Global Corporation
60.72 USD 0.22 (0.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CARR para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.23 e o mais alto foi 62.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Carrier Global Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CARR Notícias
- Supermarket Income REIT volta ao lucro, aumenta dividendos e fortalece portfólio
- Mizuho reduz preço-alvo das ações da Carrier Global devido à fraqueza no HVAC residencial
- Preço-alvo da Carrier Global reduzido para US$ 75 pela RBC Capital
- Goldman Sachs mantém classificação de compra para ações da Carrier Global apesar da fraqueza residencial
- Jefferies reduz preço-alvo das ações da Carrier Global para US$ 90 devido a perspectiva fraca de HVAC
- Barclays reduz preço-alvo da Carrier Global para US$ 74 devido à fraqueza no setor HVAC
Faixa diária
60.23 62.33
Faixa anual
54.22 83.32
- Fechamento anterior
- 60.94
- Open
- 61.11
- Bid
- 60.72
- Ask
- 61.02
- Low
- 60.23
- High
- 62.33
- Volume
- 9.618 K
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- -5.14%
- Mudança de 6 meses
- -4.24%
- Mudança anual
- -24.50%
