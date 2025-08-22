通貨 / CARR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CARR: Carrier Global Corporation
61.10 USD 0.38 (0.63%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CARRの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり60.71の安値と61.69の高値で取引されました。
Carrier Global Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARR News
- UBS reiterates Buy rating on Flowserve stock amid leadership change
- スーパーマーケット・インカムREIT、利益に転じ配当増加とポートフォリオ強化
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- トルイスト証券、HVAC部門の圧力にもかかわらずファーガソン株を「買い」評価維持
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- みずほ、住宅用HVAC市場の弱さを理由にCarrier Globalの株価目標を引き下げ
- Mizuho lowers Carrier Global stock price target on residential HVAC weakness
- RBCキャピタル、Carrier Globalの目標株価を87ドルから75ドルに引き下げ
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- ゴールドマン・サックス、住宅部門の弱さにもかかわらずCarrier Globalの買い推奨を維持
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Carrier Global stock amid residential weakness
- ジェフリーズ、Carrier Globalの株価目標を弱いHVAC見通しにより90ドルに引き下げ
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Barclays、HVAC不振によりCarrier Globalの目標株価を74ドルに引き下げ
- Carrier Global stock price target lowered to $74 at Barclays on HVAC weakness
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
1日のレンジ
60.71 61.69
1年のレンジ
54.22 83.32
- 以前の終値
- 60.72
- 始値
- 61.20
- 買値
- 61.10
- 買値
- 61.40
- 安値
- 60.71
- 高値
- 61.69
- 出来高
- 7.308 K
- 1日の変化
- 0.63%
- 1ヶ月の変化
- -4.55%
- 6ヶ月の変化
- -3.64%
- 1年の変化
- -24.02%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B