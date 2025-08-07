货币 / CARR
CARR: Carrier Global Corporation
60.94 USD 0.30 (0.49%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CARR汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点60.88和高点61.86进行交易。
关注Carrier Global Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CARR新闻
- Flowserve任命Alice DeBiasio为新流量控制部门总裁
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- 瑞穗下调Carrier Global股票目标价，因住宅暖通空调市场疲软
- RBC Capital下调Carrier Global目标价至75美元，此前为87美元
- 高盛维持Carrier Global股票买入评级，尽管住宅业务疲软
- Jefferies下调Carrier Global股票目标价至90美元，因暖通空调前景疲软
- Barclays因暖通空调疲软将Carrier Global股票目标价下调至74美元
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
- Workday Q2 FY26 slides: subscription revenues up 14% as margins improve
- GE Appliances to invest over $3 billion in US manufacturing push
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Wary of sticker shock, retailers clash with brands on price hikes
日范围
60.88 61.86
年范围
54.22 83.32
- 前一天收盘价
- 61.24
- 开盘价
- 61.80
- 卖价
- 60.94
- 买价
- 61.24
- 最低价
- 60.88
- 最高价
- 61.86
- 交易量
- 7.133 K
- 日变化
- -0.49%
- 月变化
- -4.80%
- 6个月变化
- -3.90%
- 年变化
- -24.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值