Divisas / CARR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CARR: Carrier Global Corporation
60.72 USD 0.22 (0.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CARR de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.23, mientras que el máximo ha alcanzado 62.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Carrier Global Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARR News
- Flowserve nombra a Alice DeBiasio como nueva presidenta de la División de Control de Flujo
- REIT Supermarket Income logra ganancias, aumenta dividendo y fortalece cartera
- Supermarket Income REIT vuelve a beneficios, aumenta dividendo y fortalece cartera
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- Mercadona, la cadena líder y la que más crece en España en 2025, hasta un 27,1 % de cuota
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- Mizuho reduce el precio objetivo de las acciones de Carrier Global por debilidad en HVAC residencial
- Mizuho reduce precio objetivo de Carrier Global por debilidad en HVAC residencial
- Mizuho lowers Carrier Global stock price target on residential HVAC weakness
- Sindicato pide que el Gobierno canario "medie para evitar" la venta de Dinosol a Carrefour
- RBC Capital reduce el precio objetivo de Carrier Global a 75 dólares desde 87 dólares
- RBC Capital reduce precio objetivo de Carrier Global a $75 desde $87
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- Goldman Sachs mantiene calificación de Compra para Carrier Global pese a debilidad residencial
- Goldman Sachs mantiene calificación de Compra para acciones de Carrier Global pese a debilidad residencial
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Carrier Global stock amid residential weakness
- Jefferies reduce precio objetivo de Carrier Global a $90 por débil panorama HVAC
- Jefferies reduce el precio objetivo de las acciones de Carrier Global a 90 dólares debido a las débiles perspectivas de HVAC
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Barclays reduce el precio objetivo de las acciones de Carrier Global a 74 dólares debido a la debilidad en HVAC
- Barclays reduce precio objetivo de Carrier Global a $74 por debilidad en HVAC
- Carrier Global stock price target lowered to $74 at Barclays on HVAC weakness
- Carrier Global en la Conferencia de Goldman Sachs: La IA impulsa el crecimiento estratégico
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
Rango diario
60.23 62.33
Rango anual
54.22 83.32
- Cierres anteriores
- 60.94
- Open
- 61.11
- Bid
- 60.72
- Ask
- 61.02
- Low
- 60.23
- High
- 62.33
- Volumen
- 9.618 K
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- -5.14%
- Cambio a 6 meses
- -4.24%
- Cambio anual
- -24.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B