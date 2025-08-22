QuotazioniSezioni
CARR: Carrier Global Corporation

60.38 USD 0.72 (1.18%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CARR ha avuto una variazione del -1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.36 e ad un massimo di 61.27.

Segui le dinamiche di Carrier Global Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
60.36 61.27
Intervallo Annuale
54.22 83.32
Chiusura Precedente
61.10
Apertura
61.09
Bid
60.38
Ask
60.68
Minimo
60.36
Massimo
61.27
Volume
4.480 K
Variazione giornaliera
-1.18%
Variazione Mensile
-5.67%
Variazione Semestrale
-4.78%
Variazione Annuale
-24.92%
