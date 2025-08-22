Valute / CARR
CARR: Carrier Global Corporation
60.38 USD 0.72 (1.18%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CARR ha avuto una variazione del -1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.36 e ad un massimo di 61.27.
Segui le dinamiche di Carrier Global Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CARR News
- UBS conferma il rating Buy su Flowserve in seguito al cambio di leadership
- Supermarket Income REIT torna in utile, aumenta il dividendo e rafforza il portafoglio
- Mizuho abbassa il target di prezzo delle azioni Carrier Global per debolezza HVAC residenziale
- RBC Capital abbassa il target di prezzo delle azioni Carrier Global a $75 da $87
- Goldman Sachs mantiene il rating Buy su Carrier Global nonostante la debolezza residenziale
- Jefferies abbassa il target di prezzo delle azioni Carrier Global a $90 per le deboli prospettive HVAC
- Barclays riduce il target di prezzo per Carrier Global a $74 a causa della debolezza nel settore HVAC
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
Intervallo Giornaliero
60.36 61.27
Intervallo Annuale
54.22 83.32
- Chiusura Precedente
- 61.10
- Apertura
- 61.09
- Bid
- 60.38
- Ask
- 60.68
- Minimo
- 60.36
- Massimo
- 61.27
- Volume
- 4.480 K
- Variazione giornaliera
- -1.18%
- Variazione Mensile
- -5.67%
- Variazione Semestrale
- -4.78%
- Variazione Annuale
- -24.92%
20 settembre, sabato