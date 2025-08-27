CotationsSections
Devises / CARR
Retour à Actions

CARR: Carrier Global Corporation

60.38 USD 0.72 (1.18%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CARR a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.36 et à un maximum de 61.27.

Suivez la dynamique Carrier Global Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CARR Nouvelles

Range quotidien
60.36 61.27
Range Annuel
54.22 83.32
Clôture Précédente
61.10
Ouverture
61.09
Bid
60.38
Ask
60.68
Plus Bas
60.36
Plus Haut
61.27
Volume
4.480 K
Changement quotidien
-1.18%
Changement Mensuel
-5.67%
Changement à 6 Mois
-4.78%
Changement Annuel
-24.92%
20 septembre, samedi