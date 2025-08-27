Devises / CARR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CARR: Carrier Global Corporation
60.38 USD 0.72 (1.18%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CARR a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.36 et à un maximum de 61.27.
Suivez la dynamique Carrier Global Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARR Nouvelles
- UBS maintient sa recommandation d’achat sur l’action Flowserve malgré le changement de direction
- UBS reiterates Buy rating on Flowserve stock amid leadership change
- Flowserve nomme Alice DeBiasio nouvelle présidente de la division Flow Control
- Supermarket Income REIT renoue avec les bénéfices, augmente son dividende et renforce son portefeuille
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- Mizuho abaisse l’objectif de cours de Carrier Global en raison de la faiblesse du secteur CVC résidentiel
- Mizuho lowers Carrier Global stock price target on residential HVAC weakness
- RBC Capital abaisse l’objectif de cours de Carrier Global à 75€ contre 87€
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- Goldman Sachs maintient sa recommandation d’achat sur l’action Carrier Global malgré la faiblesse du secteur résidentiel
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Carrier Global stock amid residential weakness
- Jefferies abaisse l’objectif de cours de Carrier Global à 90€ en raison des perspectives faibles pour le HVAC
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Barclays abaisse l’objectif de cours de Carrier Global à 74$ en raison de la faiblesse du secteur CVC
- Carrier Global stock price target lowered to $74 at Barclays on HVAC weakness
- Carrier Global à la conférence de Goldman Sachs : L’IA stimule la croissance stratégique
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- L’action Carrier Global chute après l’avertissement du PDG sur les volumes du T3
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
Range quotidien
60.36 61.27
Range Annuel
54.22 83.32
- Clôture Précédente
- 61.10
- Ouverture
- 61.09
- Bid
- 60.38
- Ask
- 60.68
- Plus Bas
- 60.36
- Plus Haut
- 61.27
- Volume
- 4.480 K
- Changement quotidien
- -1.18%
- Changement Mensuel
- -5.67%
- Changement à 6 Mois
- -4.78%
- Changement Annuel
- -24.92%
20 septembre, samedi