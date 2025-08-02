Валюты / CARR
CARR: Carrier Global Corporation
60.94 USD 0.30 (0.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARR за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.88, а максимальная — 61.86.
Следите за динамикой Carrier Global Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CARR
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- Mizuho снижает целевую цену акций Carrier Global из-за слабости рынка жилищных систем HVAC
- Mizuho lowers Carrier Global stock price target on residential HVAC weakness
- RBC Capital снизил целевую цену акций Carrier Global до $75 с $87
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- Goldman Sachs сохраняет рейтинг "Покупать" для акций Carrier Global несмотря на слабость жилищного сектора
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Carrier Global stock amid residential weakness
- Jefferies снижает целевую цену акций Carrier Global до $90 из-за слабых перспектив HVAC
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Barclays понизил целевую цену акций Carrier Global до $74 из-за слабости сектора HVAC
- Carrier Global stock price target lowered to $74 at Barclays on HVAC weakness
- Carrier Global на конференции Goldman Sachs: ИИ стимулирует стратегический рост
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
- Workday Q2 FY26 slides: subscription revenues up 14% as margins improve
- GE Appliances to invest over $3 billion in US manufacturing push
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Wary of sticker shock, retailers clash with brands on price hikes
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
Дневной диапазон
60.88 61.86
Годовой диапазон
54.22 83.32
- Предыдущее закрытие
- 61.24
- Open
- 61.80
- Bid
- 60.94
- Ask
- 61.24
- Low
- 60.88
- High
- 61.86
- Объем
- 7.133 K
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- -4.80%
- 6-месячное изменение
- -3.90%
- Годовое изменение
- -24.22%
