Währungen / CARR
CARR: Carrier Global Corporation
61.10 USD 0.38 (0.63%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARR hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.71 bis zu einem Hoch von 61.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carrier Global Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
60.71 61.69
Jahresspanne
54.22 83.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.72
- Eröffnung
- 61.20
- Bid
- 61.10
- Ask
- 61.40
- Tief
- 60.71
- Hoch
- 61.69
- Volumen
- 7.308 K
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- -4.55%
- 6-Monatsänderung
- -3.64%
- Jahresänderung
- -24.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K