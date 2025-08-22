KurseKategorien
Währungen / CARR
CARR: Carrier Global Corporation

61.10 USD 0.38 (0.63%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CARR hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.71 bis zu einem Hoch von 61.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Carrier Global Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
60.71 61.69
Jahresspanne
54.22 83.32
Vorheriger Schlusskurs
60.72
Eröffnung
61.20
Bid
61.10
Ask
61.40
Tief
60.71
Hoch
61.69
Volumen
7.308 K
Tagesänderung
0.63%
Monatsänderung
-4.55%
6-Monatsänderung
-3.64%
Jahresänderung
-24.02%
