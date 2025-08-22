Dövizler / CARR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CARR: Carrier Global Corporation
60.38 USD 0.72 (1.18%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CARR fiyatı bugün -1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.36 ve Yüksek fiyatı olarak 61.27 aralığında işlem gördü.
Carrier Global Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARR haberleri
- UBS, liderlik değişimi ortasında Flowserve hissesi için Al tavsiyesini yineliyor
- UBS reiterates Buy rating on Flowserve stock amid leadership change
- Supermarket Income REIT kâra geçti, temettüyü artırdı ve portföyünü güçlendirdi
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- Mizuho, konut HVAC zayıflığı nedeniyle Carrier Global hisse fiyat hedefini düşürdü
- Mizuho lowers Carrier Global stock price target on residential HVAC weakness
- RBC Capital, Carrier Global için hedef fiyatını 87 dolardan 75 dolara düşürdü
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- Goldman Sachs, konut zayıflığına rağmen Carrier Global hissesinde Al tavsiyesini koruyor
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Carrier Global stock amid residential weakness
- Jefferies, zayıf HVAC görünümü nedeniyle Carrier Global hisse fiyat hedefini 90 dolara düşürdü
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Barclays, HVAC zayıflığı nedeniyle Carrier Global hedef fiyatını 74 dolara düşürdü
- Carrier Global stock price target lowered to $74 at Barclays on HVAC weakness
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
Günlük aralık
60.36 61.27
Yıllık aralık
54.22 83.32
- Önceki kapanış
- 61.10
- Açılış
- 61.09
- Satış
- 60.38
- Alış
- 60.68
- Düşük
- 60.36
- Yüksek
- 61.27
- Hacim
- 4.480 K
- Günlük değişim
- -1.18%
- Aylık değişim
- -5.67%
- 6 aylık değişim
- -4.78%
- Yıllık değişim
- -24.92%
21 Eylül, Pazar