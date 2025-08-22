통화 / CARR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CARR: Carrier Global Corporation
60.38 USD 0.72 (1.18%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CARR 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.36이고 고가는 61.27이었습니다.
Carrier Global Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARR News
- 플로우서브, 리더십 변화 속 UBS ’매수’ 등급 유지
- UBS reiterates Buy rating on Flowserve stock amid leadership change
- 슈퍼마켓 인컴 REIT, 흑자 전환 및 배당 증가와 포트폴리오 강화
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- 미즈호, 주거용 HVAC 부진에 캐리어 목표가 하향
- Mizuho lowers Carrier Global stock price target on residential HVAC weakness
- 캐리어 글로벌 목표 주가, RBC Capital, 87달러에서 75달러로 하향 조정
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- 골드만삭스, 캐리어 글로벌에 ’매수’ 등급 유지
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Carrier Global stock amid residential weakness
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- 캐리어 글로벌, HVAC 부진에 Barclays 목표 주가 74달러로 하향 조정
- Carrier Global stock price target lowered to $74 at Barclays on HVAC weakness
- Carrier Global at Goldman Sachs Conference: AI Drives Strategic Growth
- Carrier Global Corporation (CARR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.44%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
일일 변동 비율
60.36 61.27
년간 변동
54.22 83.32
- 이전 종가
- 61.10
- 시가
- 61.09
- Bid
- 60.38
- Ask
- 60.68
- 저가
- 60.36
- 고가
- 61.27
- 볼륨
- 4.480 K
- 일일 변동
- -1.18%
- 월 변동
- -5.67%
- 6개월 변동
- -4.78%
- 년간 변동율
- -24.92%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K