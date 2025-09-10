Moedas / AMGN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMGN: Amgen Inc
274.71 USD 1.63 (0.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMGN para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 273.28 e o mais alto foi 277.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Amgen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMGN Notícias
- Barclays inicia cobertura de ações da BeOne Medicines com classificação acima da média
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Why Amgen (AMGN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Barclays inicia cobertura da Xencor com classificação Underweight devido a preocupações com pipeline
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Unidade Solstice da Honeywell precifica oferta de notas seniores de US$ 1 bilhão
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Preço-alvo das ações da Royalty Pharma elevado para US$ 38 de US$ 37 pelo UBS
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- TD Cowen mantém recomendação de Compra para ações da Royalty Pharma, destacando métricas sólidas
- Apresentação do 3º tri 2025 da Adobe: Receita recorde de US$ 5,99 bilhões com ARR influenciado por IA ultrapassando US$ 5 bilhões
- Where Does VKTX Stock Stand After the Obesity Pill Setback?
- US tariffs, pricing risks to be manageable for Big Pharma, Morningstar says
Faixa diária
273.28 277.77
Faixa anual
253.30 335.88
- Fechamento anterior
- 273.08
- Open
- 274.14
- Bid
- 274.71
- Ask
- 275.01
- Low
- 273.28
- High
- 277.77
- Volume
- 3.355 K
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- -4.52%
- Mudança de 6 meses
- -11.55%
- Mudança anual
- -14.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh