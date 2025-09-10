通貨 / AMGN
AMGN: Amgen Inc
275.83 USD 1.12 (0.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMGNの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり273.97の安値と276.50の高値で取引されました。
Amgen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMGN News
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- バークレイズ、BeOne Medicines株を「オーバーウェイト」で新規カバー開始
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- UBSがハネウェルの株式に対する「買い」評価を変革計画の中で再確認
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Why Amgen (AMGN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- バークレイズ、パイプライン懸念でXencor株を「アンダーウェイト」で新規カバー開始
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- UBSがロイヤルティ・ファーマの目標株価を37ドルから38ドルに引き上げ
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- TD Cowen、ロイヤルティ・ファーマの株式に対する「買い」評価を維持、強力な指標を引用
- Where Does VKTX Stock Stand After the Obesity Pill Setback?
- US tariffs, pricing risks to be manageable for Big Pharma, Morningstar says
- Is NVO's Major Restructuring Plan an Indication to Sell the Stock?
1日のレンジ
273.97 276.50
1年のレンジ
253.30 335.88
- 以前の終値
- 274.71
- 始値
- 274.70
- 買値
- 275.83
- 買値
- 276.13
- 安値
- 273.97
- 高値
- 276.50
- 出来高
- 4.691 K
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- -4.13%
- 6ヶ月の変化
- -11.19%
- 1年の変化
- -14.23%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B