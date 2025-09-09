货币 / AMGN
AMGN: Amgen Inc
273.08 USD 1.32 (0.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMGN汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点271.72和高点277.59进行交易。
关注Amgen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMGN新闻
- Barclays给予Xencor股票"减持"评级，因担忧其产品管线
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- UBS上调Royalty Pharma目标价至38美元，此前为37美元
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- TD Cowen重申Royalty Pharma股票买入评级，引用强劲指标
- Adobe 2025财年第三季度：AI影响的ARR突破50亿美元，创纪录营收达59.9亿美元
- Where Does VKTX Stock Stand After the Obesity Pill Setback?
- US tariffs, pricing risks to be manageable for Big Pharma, Morningstar says
- Is NVO's Major Restructuring Plan an Indication to Sell the Stock?
- Metsera: An Emerging Contender In The GLP‑1 Arena (NASDAQ:MTSR)
- Amgen Rocatinlimab's Data Shows Potential As Long-Term Therapy For Atopic Dermatitis - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BeOne Medicines stock
- Amgen and Kyowa Kirin report positive rocatinlimab results in eczema trial
日范围
271.72 277.59
年范围
253.30 335.88
- 前一天收盘价
- 274.40
- 开盘价
- 275.50
- 卖价
- 273.08
- 买价
- 273.38
- 最低价
- 271.72
- 最高价
- 277.59
- 交易量
- 3.476 K
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- -5.08%
- 6个月变化
- -12.07%
- 年变化
- -15.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值