AMGN: Amgen Inc

285.41 USD 9.58 (3.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMGN ha avuto una variazione del 3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 277.37 e ad un massimo di 286.14.

Segui le dinamiche di Amgen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
277.37 286.14
Intervallo Annuale
253.30 335.88
Chiusura Precedente
275.83
Apertura
277.52
Bid
285.41
Ask
285.71
Minimo
277.37
Massimo
286.14
Volume
10.842 K
Variazione giornaliera
3.47%
Variazione Mensile
-0.80%
Variazione Semestrale
-8.10%
Variazione Annuale
-11.25%
20 settembre, sabato