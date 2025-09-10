KurseKategorien
AMGN: Amgen Inc

275.83 USD 1.12 (0.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMGN hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 273.97 bis zu einem Hoch von 276.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amgen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
273.97 276.50
Jahresspanne
253.30 335.88
Vorheriger Schlusskurs
274.71
Eröffnung
274.70
Bid
275.83
Ask
276.13
Tief
273.97
Hoch
276.50
Volumen
4.691 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
-4.13%
6-Monatsänderung
-11.19%
Jahresänderung
-14.23%
