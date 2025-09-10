Währungen / AMGN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMGN: Amgen Inc
275.83 USD 1.12 (0.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMGN hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 273.97 bis zu einem Hoch von 276.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amgen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMGN News
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- Barclays startet Coverage für BeOne Medicines mit "Overweight"-Rating
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Why Amgen (AMGN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Pipeline-Sorgen: Barclays stuft Xencor mit "Underweight" ein
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Honeywell-Abspaltung Solstice platziert Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- UBS hebt Kursziel für Royalty Pharma an, bleibt aber bei "Neutral"
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Starke Kennzahlen: TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung für Royalty Pharma
- Adobe Q3 2025: Rekordumsatz von 5,99 Mrd. USD – KI-gestützte jährlich wiederkehrende Umsätze über 5 Mrd. USD
- Where Does VKTX Stock Stand After the Obesity Pill Setback?
- US tariffs, pricing risks to be manageable for Big Pharma, Morningstar says
Tagesspanne
273.97 276.50
Jahresspanne
253.30 335.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 274.71
- Eröffnung
- 274.70
- Bid
- 275.83
- Ask
- 276.13
- Tief
- 273.97
- Hoch
- 276.50
- Volumen
- 4.691 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -4.13%
- 6-Monatsänderung
- -11.19%
- Jahresänderung
- -14.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K