통화 / AMGN
AMGN: Amgen Inc
285.41 USD 9.58 (3.47%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMGN 환율이 오늘 3.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 277.37이고 고가는 286.14이었습니다.
Amgen Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AMGN News
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- 바클레이즈, 비One 메디슨에 ’비중확대’ 의견 제시
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Why Amgen (AMGN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- 바클레이즈, Xencor에 ’비중 축소’ 의견 제시... 파이프라인 우려
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- 로열티 파마 목표 주가, UBS, 37달러에서 38달러로 상향 조정
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- [뉴욕증시] S&P500·나스닥 최고치 경신…테슬라 3.6% 상승
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- TD Cowen, Royalty Pharma에 대한 ’매수’ 등급 재확인
- Where Does VKTX Stock Stand After the Obesity Pill Setback?
일일 변동 비율
277.37 286.14
년간 변동
253.30 335.88
- 이전 종가
- 275.83
- 시가
- 277.52
- Bid
- 285.41
- Ask
- 285.71
- 저가
- 277.37
- 고가
- 286.14
- 볼륨
- 10.842 K
- 일일 변동
- 3.47%
- 월 변동
- -0.80%
- 6개월 변동
- -8.10%
- 년간 변동율
- -11.25%
