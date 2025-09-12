CotationsSections
Devises / AMGN
AMGN: Amgen Inc

285.41 USD 9.58 (3.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMGN a changé de 3.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 277.37 et à un maximum de 286.14.

Suivez la dynamique Amgen Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
277.37 286.14
Range Annuel
253.30 335.88
Clôture Précédente
275.83
Ouverture
277.52
Bid
285.41
Ask
285.71
Plus Bas
277.37
Plus Haut
286.14
Volume
10.842 K
Changement quotidien
3.47%
Changement Mensuel
-0.80%
Changement à 6 Mois
-8.10%
Changement Annuel
-11.25%
