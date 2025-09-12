Devises / AMGN
AMGN: Amgen Inc
285.41 USD 9.58 (3.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMGN a changé de 3.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 277.37 et à un maximum de 286.14.
Suivez la dynamique Amgen Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
277.37 286.14
Range Annuel
253.30 335.88
- Clôture Précédente
- 275.83
- Ouverture
- 277.52
- Bid
- 285.41
- Ask
- 285.71
- Plus Bas
- 277.37
- Plus Haut
- 286.14
- Volume
- 10.842 K
- Changement quotidien
- 3.47%
- Changement Mensuel
- -0.80%
- Changement à 6 Mois
- -8.10%
- Changement Annuel
- -11.25%
20 septembre, samedi