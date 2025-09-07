КотировкиРазделы
AMGN
AMGN: Amgen Inc

273.08 USD 1.32 (0.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMGN за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 271.72, а максимальная — 277.59.

Следите за динамикой Amgen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
271.72 277.59
Годовой диапазон
253.30 335.88
Предыдущее закрытие
274.40
Open
275.50
Bid
273.08
Ask
273.38
Low
271.72
High
277.59
Объем
3.476 K
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-5.08%
6-месячное изменение
-12.07%
Годовое изменение
-15.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.