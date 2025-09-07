Валюты / AMGN
AMGN: Amgen Inc
273.08 USD 1.32 (0.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMGN за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 271.72, а максимальная — 277.59.
Следите за динамикой Amgen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMGN
Дневной диапазон
271.72 277.59
Годовой диапазон
253.30 335.88
- Предыдущее закрытие
- 274.40
- Open
- 275.50
- Bid
- 273.08
- Ask
- 273.38
- Low
- 271.72
- High
- 277.59
- Объем
- 3.476 K
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -5.08%
- 6-месячное изменение
- -12.07%
- Годовое изменение
- -15.09%
