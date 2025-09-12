Dövizler / AMGN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMGN: Amgen Inc
285.41 USD 9.58 (3.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMGN fiyatı bugün 3.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 277.37 ve Yüksek fiyatı olarak 286.14 aralığında işlem gördü.
Amgen Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMGN haberleri
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Top Research Reports for Costco, Morgan Stanley & Caterpillar
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- Alnylam, RNA müdahale terapilerini ilerletmek için genomik ittifaka katıldı
- Barclays, BeOne Medicines hissesini Ağırlık Verin tavsiyesiyle takibe aldı
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Why Amgen (AMGN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Barclays, boru hattı endişeleri nedeniyle Xencor hissesini Düşük Ağırlık ile başlattı
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- UBS, Royalty Pharma için hedef fiyatını 37 dolardan 38 dolara yükseltti
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- TD Cowen, güçlü metrikleri gerekçe göstererek Royalty Pharma hissesi için Al tavsiyesini yineliyor
Günlük aralık
277.37 286.14
Yıllık aralık
253.30 335.88
- Önceki kapanış
- 275.83
- Açılış
- 277.52
- Satış
- 285.41
- Alış
- 285.71
- Düşük
- 277.37
- Yüksek
- 286.14
- Hacim
- 10.842 K
- Günlük değişim
- 3.47%
- Aylık değişim
- -0.80%
- 6 aylık değişim
- -8.10%
- Yıllık değişim
- -11.25%
21 Eylül, Pazar