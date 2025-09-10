CotizacionesSecciones
AMGN
AMGN: Amgen Inc

274.71 USD 1.63 (0.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMGN de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 273.28, mientras que el máximo ha alcanzado 277.77.

Rango diario
273.28 277.77
Rango anual
253.30 335.88
Cierres anteriores
273.08
Open
274.14
Bid
274.71
Ask
275.01
Low
273.28
High
277.77
Volumen
3.107 K
Cambio diario
0.60%
Cambio mensual
-4.52%
Cambio a 6 meses
-11.55%
Cambio anual
-14.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B