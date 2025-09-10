Divisas / AMGN
AMGN: Amgen Inc
274.71 USD 1.63 (0.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMGN de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 273.28, mientras que el máximo ha alcanzado 277.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amgen Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMGN News
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Why Amgen (AMGN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Barclays inicia cobertura de Xencor con calificación de Bajo Rendimiento por preocupaciones sobre su cartera
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- UBS eleva precio objetivo de Royalty Pharma a $38 desde $37
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Lilly Moves Past 50-Day SMA: Should You Consider Buying the Stock Now?
- Amgen Inc. (AMGN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Amgen: Buy The Dip Opportunity (NASDAQ:AMGN)
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- TD Cowen reitera calificación de Compra para Royalty Pharma por métricas sólidas
- Where Does VKTX Stock Stand After the Obesity Pill Setback?
- US tariffs, pricing risks to be manageable for Big Pharma, Morningstar says
- Is NVO's Major Restructuring Plan an Indication to Sell the Stock?
Rango diario
273.28 277.77
Rango anual
253.30 335.88
- Cierres anteriores
- 273.08
- Open
- 274.14
- Bid
- 274.71
- Ask
- 275.01
- Low
- 273.28
- High
- 277.77
- Volumen
- 3.107 K
- Cambio diario
- 0.60%
- Cambio mensual
- -4.52%
- Cambio a 6 meses
- -11.55%
- Cambio anual
- -14.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B