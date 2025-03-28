- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AGNG: Global X Aging Population ETF
A taxa do AGNG para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.22 e o mais alto foi 33.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Aging Population ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGNG Notícias
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- The Next Big Theme: September 2025
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- The Next Big Theme: August 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- The Next Big Theme: June 2025
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- The Next Big Theme: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AGNG hoje?
Hoje Global X Aging Population ETF (AGNG) está avaliado em 33.48. O instrumento é negociado dentro de 1.82%, o fechamento de ontem foi 32.88, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AGNG em tempo real.
As ações de Global X Aging Population ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Aging Population ETF está avaliado em 33.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.07% e USD. Monitore os movimentos de AGNG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AGNG?
Você pode comprar ações de Global X Aging Population ETF (AGNG) pelo preço atual 33.48. Ordens geralmente são executadas perto de 33.48 ou 33.78, enquanto 32 e 0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AGNG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AGNG?
Investir em Global X Aging Population ETF envolve considerar a faixa anual 27.46 - 34.49 e o preço atual 33.48. Muitos comparam 0.60% e 7.24% antes de enviar ordens em 33.48 ou 33.78. Estude as mudanças diárias de preço de AGNG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Aging Population ETF?
O maior preço de Global X Aging Population ETF (AGNG) no último ano foi 34.49. As ações oscilaram bastante dentro de 27.46 - 34.49, e a comparação com 32.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Aging Population ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Aging Population ETF?
O menor preço de Global X Aging Population ETF (AGNG) no ano foi 27.46. A comparação com o preço atual 33.48 e 27.46 - 34.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AGNG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AGNG?
No passado Global X Aging Population ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.88 e 2.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.88
- Open
- 33.27
- Bid
- 33.48
- Ask
- 33.78
- Low
- 33.22
- High
- 33.48
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- 0.60%
- Mudança de 6 meses
- 7.24%
- Mudança anual
- 2.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8