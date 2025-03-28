CotaçõesSeções
AGNG: Global X Aging Population ETF

33.48 USD 0.60 (1.82%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AGNG para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.22 e o mais alto foi 33.48.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Aging Population ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AGNG hoje?

Hoje Global X Aging Population ETF (AGNG) está avaliado em 33.48. O instrumento é negociado dentro de 1.82%, o fechamento de ontem foi 32.88, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AGNG em tempo real.

As ações de Global X Aging Population ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Aging Population ETF está avaliado em 33.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.07% e USD. Monitore os movimentos de AGNG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AGNG?

Você pode comprar ações de Global X Aging Population ETF (AGNG) pelo preço atual 33.48. Ordens geralmente são executadas perto de 33.48 ou 33.78, enquanto 32 e 0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AGNG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AGNG?

Investir em Global X Aging Population ETF envolve considerar a faixa anual 27.46 - 34.49 e o preço atual 33.48. Muitos comparam 0.60% e 7.24% antes de enviar ordens em 33.48 ou 33.78. Estude as mudanças diárias de preço de AGNG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Aging Population ETF?

O maior preço de Global X Aging Population ETF (AGNG) no último ano foi 34.49. As ações oscilaram bastante dentro de 27.46 - 34.49, e a comparação com 32.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Aging Population ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Aging Population ETF?

O menor preço de Global X Aging Population ETF (AGNG) no ano foi 27.46. A comparação com o preço atual 33.48 e 27.46 - 34.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AGNG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AGNG?

No passado Global X Aging Population ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.88 e 2.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
33.22 33.48
Faixa anual
27.46 34.49
Fechamento anterior
32.88
Open
33.27
Bid
33.48
Ask
33.78
Low
33.22
High
33.48
Volume
32
Mudança diária
1.82%
Mudança mensal
0.60%
Mudança de 6 meses
7.24%
Mudança anual
2.07%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8