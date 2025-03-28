クォートセクション
通貨 / AGNG
株に戻る

AGNG: Global X Aging Population ETF

33.28 USD 0.40 (1.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGNGの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり33.22の安値と33.28の高値で取引されました。

Global X Aging Population ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGNG News

よくあるご質問

AGNG株の現在の価格は？

Global X Aging Population ETFの株価は本日33.28です。1.22%内で取引され、前日の終値は32.88、取引量は7に達しました。AGNGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Aging Population ETFの株は配当を出しますか？

Global X Aging Population ETFの現在の価格は33.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.46%やUSDにも注目します。AGNGの動きはライブチャートで確認できます。

AGNG株を買う方法は？

Global X Aging Population ETFの株は現在33.28で購入可能です。注文は通常33.28または33.58付近で行われ、7や0.03%が市場の動きを示します。AGNGの最新情報はライブチャートで確認できます。

AGNG株に投資する方法は？

Global X Aging Population ETFへの投資では、年間の値幅27.46 - 34.49と現在の33.28を考慮します。注文は多くの場合33.28や33.58で行われる前に、0.00%や6.60%と比較されます。AGNGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Aging Population ETFの株の最高値は？

Global X Aging Population ETFの過去1年の最高値は34.49でした。27.46 - 34.49内で株価は大きく変動し、32.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Aging Population ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Aging Population ETFの株の最低値は？

Global X Aging Population ETF(AGNG)の年間最安値は27.46でした。現在の33.28や27.46 - 34.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AGNGの動きはライブチャートで確認できます。

AGNGの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Aging Population ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.88、1.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.22 33.28
1年のレンジ
27.46 34.49
以前の終値
32.88
始値
33.27
買値
33.28
買値
33.58
安値
33.22
高値
33.28
出来高
7
1日の変化
1.22%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
6.60%
1年の変化
1.46%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8