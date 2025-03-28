- 概要
AGNG: Global X Aging Population ETF
AGNGの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり33.22の安値と33.28の高値で取引されました。
Global X Aging Population ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGNG News
よくあるご質問
AGNG株の現在の価格は？
Global X Aging Population ETFの株価は本日33.28です。1.22%内で取引され、前日の終値は32.88、取引量は7に達しました。AGNGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Aging Population ETFの株は配当を出しますか？
Global X Aging Population ETFの現在の価格は33.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.46%やUSDにも注目します。AGNGの動きはライブチャートで確認できます。
AGNG株を買う方法は？
Global X Aging Population ETFの株は現在33.28で購入可能です。注文は通常33.28または33.58付近で行われ、7や0.03%が市場の動きを示します。AGNGの最新情報はライブチャートで確認できます。
AGNG株に投資する方法は？
Global X Aging Population ETFへの投資では、年間の値幅27.46 - 34.49と現在の33.28を考慮します。注文は多くの場合33.28や33.58で行われる前に、0.00%や6.60%と比較されます。AGNGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Aging Population ETFの株の最高値は？
Global X Aging Population ETFの過去1年の最高値は34.49でした。27.46 - 34.49内で株価は大きく変動し、32.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Aging Population ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Aging Population ETFの株の最低値は？
Global X Aging Population ETF(AGNG)の年間最安値は27.46でした。現在の33.28や27.46 - 34.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AGNGの動きはライブチャートで確認できます。
AGNGの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Aging Population ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.88、1.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.88
- 始値
- 33.27
- 買値
- 33.28
- 買値
- 33.58
- 安値
- 33.22
- 高値
- 33.28
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 6.60%
- 1年の変化
- 1.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8