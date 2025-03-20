CotationsSections
Devises / AGNG
AGNG: Global X Aging Population ETF

32.88 USD 0.17 (0.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGNG a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.74 et à un maximum de 32.96.

Suivez la dynamique Global X Aging Population ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AGNG aujourd'hui ?

L'action Global X Aging Population ETF est cotée à 32.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.52%, a clôturé hier à 32.71 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de AGNG présente ces mises à jour.

L'action Global X Aging Population ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X Aging Population ETF est actuellement valorisé à 32.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AGNG.

Comment acheter des actions AGNG ?

Vous pouvez acheter des actions Global X Aging Population ETF au cours actuel de 32.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.88 ou de 33.18, le 21 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AGNG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AGNG ?

Investir dans Global X Aging Population ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.46 - 34.49 et le prix actuel 32.88. Beaucoup comparent -1.20% et 5.32% avant de passer des ordres à 32.88 ou 33.18. Consultez le graphique du cours de AGNG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Aging Population ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X Aging Population ETF l'année dernière était 34.49. Au cours de 27.46 - 34.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Aging Population ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Aging Population ETF ?

Le cours le plus bas de Global X Aging Population ETF (AGNG) sur l'année a été 27.46. Sa comparaison avec 32.88 et 27.46 - 34.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AGNG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AGNG a-t-elle été divisée ?

Global X Aging Population ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.71 et 0.24% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.74 32.96
Range Annuel
27.46 34.49
Clôture Précédente
32.71
Ouverture
32.93
Bid
32.88
Ask
33.18
Plus Bas
32.74
Plus Haut
32.96
Volume
21
Changement quotidien
0.52%
Changement Mensuel
-1.20%
Changement à 6 Mois
5.32%
Changement Annuel
0.24%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8