AGNG: Global X Aging Population ETF

33.26 USD 0.38 (1.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGNG ha avuto una variazione del 1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.25 e ad un massimo di 33.27.

Segui le dinamiche di Global X Aging Population ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

AGNG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AGNG oggi?

Oggi le azioni Global X Aging Population ETF sono prezzate a 33.26. Viene scambiato all'interno di 1.16%, la chiusura di ieri è stata 32.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AGNG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Aging Population ETF pagano dividendi?

Global X Aging Population ETF è attualmente valutato a 33.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AGNG.

Come acquistare azioni AGNG?

Puoi acquistare azioni Global X Aging Population ETF al prezzo attuale di 33.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.26 o 33.56, mentre 4 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AGNG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AGNG?

Investire in Global X Aging Population ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.46 - 34.49 e il prezzo attuale 33.26. Molti confrontano -0.06% e 6.53% prima di effettuare ordini su 33.26 o 33.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AGNG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Aging Population ETF?

Il prezzo massimo di Global X Aging Population ETF nell'ultimo anno è stato 34.49. All'interno di 27.46 - 34.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Aging Population ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Aging Population ETF?

Il prezzo più basso di Global X Aging Population ETF (AGNG) nel corso dell'anno è stato 27.46. Confrontandolo con gli attuali 33.26 e 27.46 - 34.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AGNG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AGNG?

Global X Aging Population ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.88 e 1.40%.

Intervallo Giornaliero
33.25 33.27
Intervallo Annuale
27.46 34.49
Chiusura Precedente
32.88
Apertura
33.27
Bid
33.26
Ask
33.56
Minimo
33.25
Massimo
33.27
Volume
4
Variazione giornaliera
1.16%
Variazione Mensile
-0.06%
Variazione Semestrale
6.53%
Variazione Annuale
1.40%
