AGNG: Global X Aging Population ETF
Il tasso di cambio AGNG ha avuto una variazione del 1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.25 e ad un massimo di 33.27.
Segui le dinamiche di Global X Aging Population ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AGNG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AGNG oggi?
Oggi le azioni Global X Aging Population ETF sono prezzate a 33.26. Viene scambiato all'interno di 1.16%, la chiusura di ieri è stata 32.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AGNG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Aging Population ETF pagano dividendi?
Global X Aging Population ETF è attualmente valutato a 33.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AGNG.
Come acquistare azioni AGNG?
Puoi acquistare azioni Global X Aging Population ETF al prezzo attuale di 33.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.26 o 33.56, mentre 4 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AGNG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AGNG?
Investire in Global X Aging Population ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.46 - 34.49 e il prezzo attuale 33.26. Molti confrontano -0.06% e 6.53% prima di effettuare ordini su 33.26 o 33.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AGNG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Aging Population ETF?
Il prezzo massimo di Global X Aging Population ETF nell'ultimo anno è stato 34.49. All'interno di 27.46 - 34.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Aging Population ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Aging Population ETF?
Il prezzo più basso di Global X Aging Population ETF (AGNG) nel corso dell'anno è stato 27.46. Confrontandolo con gli attuali 33.26 e 27.46 - 34.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AGNG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AGNG?
Global X Aging Population ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.88 e 1.40%.
- Chiusura Precedente
- 32.88
- Apertura
- 33.27
- Bid
- 33.26
- Ask
- 33.56
- Minimo
- 33.25
- Massimo
- 33.27
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 1.16%
- Variazione Mensile
- -0.06%
- Variazione Semestrale
- 6.53%
- Variazione Annuale
- 1.40%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8