AGNG: Global X Aging Population ETF

33.48 USD 0.60 (1.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGNG hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.22 bis zu einem Hoch von 33.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Aging Population ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AGNG heute?

Die Aktie von Global X Aging Population ETF (AGNG) notiert heute bei 33.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.88 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von AGNG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AGNG Dividenden?

Global X Aging Population ETF wird derzeit mit 33.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AGNG zu verfolgen.

Wie kaufe ich AGNG-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Aging Population ETF (AGNG) zum aktuellen Kurs von 33.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.48 oder 33.78 platziert, während 32 und 0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AGNG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AGNG-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Aging Population ETF müssen die jährliche Spanne 27.46 - 34.49 und der aktuelle Kurs 33.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 7.24%, bevor sie Orders zu 33.48 oder 33.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AGNG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Aging Population ETF?

Der höchste Kurs von Global X Aging Population ETF (AGNG) im vergangenen Jahr lag bei 34.49. Innerhalb von 27.46 - 34.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Aging Population ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Aging Population ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Aging Population ETF (AGNG) im Laufe des Jahres betrug 27.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.48 und der Spanne 27.46 - 34.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AGNG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AGNG statt?

Global X Aging Population ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.88 und 2.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
33.22 33.48
Jahresspanne
27.46 34.49
Vorheriger Schlusskurs
32.88
Eröffnung
33.27
Bid
33.48
Ask
33.78
Tief
33.22
Hoch
33.48
Volumen
32
Tagesänderung
1.82%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
7.24%
Jahresänderung
2.07%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8