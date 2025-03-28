- Übersicht
AGNG: Global X Aging Population ETF
Der Wechselkurs von AGNG hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.22 bis zu einem Hoch von 33.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Aging Population ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AGNG heute?
Die Aktie von Global X Aging Population ETF (AGNG) notiert heute bei 33.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.88 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von AGNG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AGNG Dividenden?
Global X Aging Population ETF wird derzeit mit 33.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AGNG zu verfolgen.
Wie kaufe ich AGNG-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Aging Population ETF (AGNG) zum aktuellen Kurs von 33.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.48 oder 33.78 platziert, während 32 und 0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AGNG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AGNG-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Aging Population ETF müssen die jährliche Spanne 27.46 - 34.49 und der aktuelle Kurs 33.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 7.24%, bevor sie Orders zu 33.48 oder 33.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AGNG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Aging Population ETF?
Der höchste Kurs von Global X Aging Population ETF (AGNG) im vergangenen Jahr lag bei 34.49. Innerhalb von 27.46 - 34.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Aging Population ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Aging Population ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Aging Population ETF (AGNG) im Laufe des Jahres betrug 27.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.48 und der Spanne 27.46 - 34.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AGNG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AGNG statt?
Global X Aging Population ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.88 und 2.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.88
- Eröffnung
- 33.27
- Bid
- 33.48
- Ask
- 33.78
- Tief
- 33.22
- Hoch
- 33.48
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 1.82%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 7.24%
- Jahresänderung
- 2.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8